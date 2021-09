Rissa in chiesa ad Acireale, il parroco che celebrava le prime comunioni: “Hanno litigato per un banco"

"L'ex marito ha sorteggiato il primo banco, all'ex moglie invece è capitato l'ultimo". A parlare è il parroco della chiesa di Acireale che, a "Pomeriggio Cinque", racconta la causa scatenante della rissa avvenuta durante la celebrazione delle prime comunioni. Secondo la testimonianza del sacerdote la madre del bambino non avrebbe accettato di essere seduta lontana dall'altare, a differenza dell'ex marito "seduto, invece, in prima fila insieme alla compagna".

A farne le spese, però, è stato un vicebrigadiere dei carabinieri, anche lui in chiesa per la prima comunione del figlio e intervenuto per placare la rissa proseguita successivamente sul sagrato della parrocchia. L'uomo che è stato ferito da un colpo di pistola adesso rischierebbe la paralisi.

"Spero che cose del genere non accadano più, qui e altrove - continua il sacerdote che aggiunge - ricordiamoci che il bene principale sono i bambini non di certo dove siamo seduti. È importante solo cosa si fa per il proprio figlio".