Rissa in campo a Napoli, Emanuele Filiberto manda i baby calciatori del Savoia a pulire le spiagge

La decisione è stata presa "per dare un segnale - si legge in un comunicato del Savoia - di quelli che sono i gesti che questa società richiede ai suoi tesserati". La squadra, con radici a Torre Annunziata (Napoli), ha per simbolo lo stemma di Casa Savoia, una tra le più antiche dinastie d'Europa, ed è presieduta da Emanuele Filiberto. "La società Savoia 1908 Fc - si legge sul profilo Facebook - considerando gli episodi che hanno visto protagonisti i nostri giovani della squadra under 17 ha deciso che tutti i ragazzi che fanno parte della rosa saranno impegnati nell'opera di pulizia delle spiagge della Salera e di Rovigliano a Torre Annunziata. Non entriamo nello specifico delle motivazioni o altro".