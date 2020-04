Rischio violenze nelle strutture protette, pm: "Tenere alta la guardia"

I magistrati auspicano che nelle Rsa e nelle strutture protette i responsabili "tengano alta la guardia" sul loro personale. In una fase di isolamento come quella che stiamo vivendo, infatti, "aumenta il rischio di casi di violenza ". L'avvertimento è del procuratore aggiunto Letizia Mennella, responsabile dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari due operatori di una comunità per persone con problemi psichiatrici nel Milanese.