Riscaldamento, ospedali e asili saranno esenti dai "tagli"

Le riduzioni per il riscaldamento, previste dal decreto che definisce i limiti di esercizio degli impianti a gas, prevedono alcune esenzioni.

In particolare, si legge nel provvedimento del ministero della Transizione ecologica , "non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura , scuole materne e asili nido , piscine , saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili".