Emergenza gas, Cingolani: termosifoni giù di un grado e accesi un'ora in meno

E' l'indicazione, valida sia per le case sia per gli uffici pubblici, arrivata dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani durante il Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza gas. Il ministro ha anche annunciato che la prossima settimana sarà varato dal governo un ampio piano di sostegno per le imprese, precisando che sarà abbassato il costo dell'energia.

Il piano per far fronte al caro bollette, ha sottolineato ancora il titolare del Mite, "non prevederà solo il risparmio" sul gas, con le nuove regole indicate per l'utilizzo degli impianti di riscaldamento. Ci saranno anche altri canali su cui si farà leva per cercare di limitare i danni dell'emergenza gas.

Di Maio: un decreto per calmierare gli aumenti in bollette

- Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che in Cdm "arriverà il decreto per calmierare l'aumento dei prezzi delle bollette". E ha spiegato: "E' un intervento necessario per supportare nell'immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare gli aumenti delle bollette anche nel lungo periodo".