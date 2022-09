Crisi energetica, Tajani: "Bisogna assolutamente porre un tetto"

"Bisogna agire sia a livello nazionale per difendere il potere d'acquisto di stipendi e pensioni ma bisogna agire anche a livello europeo per far sì che il prezzo del gas non continui ad aumentare: bisogna assolutamente

porre un tetto

Antonio Tajani

"Morning News"

". Così,su come risolvere il caro energia.

Il vicepresidente di

Forza Italia

extraprofitti

Silvio Berlusconi

scostamento di bilancio

spera di riuscire a risolvere la questione nel più breve tempo possibile: "Ci sono stati segnali positivi che arrivano anche dai tedeschi - ha aggiunto - e mi auguro che nelle prossime settimane si possa prendere questa decisione in modo da difenderci dall'inflazione e dare ai cittadini la possibilità di arrivare alla fine del mese".I risultati sperati suglinon sono arrivati, i dieci miliardi provenienti dalla tassazione non sono arrivati, e secondo Tajani: "Bisogna fare uno sforzo aggiuntivo, senza aumentare la tassazione. Noi conabbiamo chiesto all'Europa di dar vita a un nuovo Recovery per sostenere i danni provocati dalla guerra in Ucraina".Tajani non esclude uno: "Dobbiamo cercare di evitarlo, ma se la situazione dovesse diventare ancora più complicata dovremo arrivare allo scostamento".