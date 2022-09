Scostamento di bilancio, Liguori: "Bisogna andarci cauti"

I partiti politici sono impegnati nella campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre e, in una situazione di emergenza in cui caro bollette e inflazione la fanno da padrona, sullo sfondo si paventa l'ipotesi di uno

scostamento di bilancio

per reperire le risorse.

Un tema che sta dividendo i partiti e su cui il direttore editoriale di Tgcom24

Paolo Liguori

"Controcorrente"

, intervenuto a, invita a trattare con prudenza: "Bisogna andarci cauti - ha spiegato - il gas russo lo vorremmo tutti, ma non in queste condizioni. In queste ore stanno studiando una misura per non arrivare allo scostamento di bilancio, ma per neutralizzare una parte del costo delle bollette e fare in modo che questo sarà un debito figurato".