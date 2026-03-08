"Rip Nitto Santapaola", sui social i messaggi di cordoglio per il boss mafioso

© Tgcom24
© Tgcom24
Post e messaggi di commiato per l’87enne capo della famiglia di Cosa nostra a Catania
© Tgcom24
© Tgcom24
"Rip Nitto Santapaola", "condoglianze alla famiglia", "riposa in pace zio Nitto" e ancora: "Rimarrai sempre nei nostri cuori". Sono i messaggi di commiato shock che si leggono sui social sotto la notizia della morte del boss mafioso. Il capo della famiglia di Cosa Nostra a Catania è morto all'età di 87 anni, nel reparto di medicina penitenziaria nel carcere di Opera, a Milano. A Catania non ci sarà spazio per il funerale né per alcuna celebrazione; ma sui social i messaggi di commiato si moltiplicano con il passare delle ore.
I post e i commenti sui social sono a centinaia. Tutti di cordoglio rispetto il lutto del boss mafioso. Su Tik tok si legge in un post con la foto del Boss: "Riposa in pace Nitto, oggi in cielo c'è una nuova stella. Proteggici da lassù". E poi una valanga di commenti: "Rip grande uomo d'onore", "riposa in pace Re", un uomo vero", "rimarrai per sempre vivo nei nostri cuori". E un altro: "Riposa in pace zio nitto".
Lo storico capo di Cosa Nostra ha contribuito a estendere il potere dell'organizzazione mafiosa nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni del traffico di sostanze stupefacenti. Il "cacciatore", come era chiamato per via della sua passione per l'attività venatoria, già negli anni Settanta era diventato un vero e proprio imprenditore del malaffare, inaugurando concessionarie di auto con questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici e aiutato da un'altra cosca alleata anche per legami di parentela, la famiglia Ercolano.