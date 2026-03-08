"Rip Nitto Santapaola", sui social i messaggi di cordoglio per il boss mafioso

Lo storico capo di Cosa Nostra ha contribuito a estendere il potere dell'organizzazione mafiosa nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni del traffico di sostanze stupefacenti. Il "cacciatore", come era chiamato per via della sua passione per l'attività venatoria, già negli anni Settanta era diventato un vero e proprio imprenditore del malaffare, inaugurando concessionarie di auto con questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici e aiutato da un'altra cosca alleata anche per legami di parentela, la famiglia Ercolano.