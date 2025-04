Catania, due fermati dopo un folle inseguimento: un intero rione aggredisce i poliziotti

Il 28enne arrestato, Francesco Santoro, è figura nota alle forze dell’ordine: figlio di Arnaldo Santoro, boss del clan Santapaola attualmente detenuto per omicidio e associazione mafiosa, il giovane è accusato di evasione dagli arresti domiciliari oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Il suo cognome lo collega al gruppo criminale di San Cocimo, storico punto di riferimento per esponenti di spicco della mafia catanese. Santoro, assistito dall’avvocato Salvo Centorbi, sarà interrogato dal Gip per la convalida dell’arresto.