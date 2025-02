Catania, furti... di famiglia: nonna usa il nipote di 3 anni per rubare, coinvolto anche il padre

Portando con sé il nipotino di soli tre anni, una donna di 50 e il figlio di 20 avrebbero rubato diversi attrezzi da lavoro in un negozio di casalinghi di un centro commerciale lungo l'asse dei servizi di Catania. A distanza di 24 ore, il 20enne vi avrebbe fatto ritorno insieme con un complice 28enne per portare via altra roba. E' quanto contesta la polizia ai tre, che sono stati denunciati per il furto aggravato di trapani e smerigliatrici per un valore commerciale di circa 500 euro. Tenuto conto della presenza del minore durante il primo furto realizzato dalla nonna e dal padre, risultato pregiudicato per reati contro il patrimonio, le risultanze investigative sono state trasmesse anche al Tribunale dei minori per le eventuali valutazioni in merito alla potestà genitoriale.