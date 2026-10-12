Rincari alimentari, gli scontrini a confronto tra 2021 e oggi: ecco quanto è aumentata la spesa

"Ho dato un'occhiata ai prodotti acquistati tre anni fa e oggi ci sono delle sorprese. Lo sgombro in scatola, ad esempio, costa quasi l'80% in più. Poi ci sono i beni noti: i grissini, il formaggio grattugiato e le mele. Queste ultime sono emblematiche perché non hanno più una stagionalità", prosegue l'inviato.