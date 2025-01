Rimini, strappa il braccialetto elettronico: ex calciatore ai domiciliari torna in carcere

L'ex calciatore era finito in manette dopo che era stato visto minacciare l'ex fidanzata anche al Kiosko Vincanto, il locale di Villa Verucchio distrutto in un incendio la notte tra il 14 e il 15 aprile 2024. In quell'occasione il 44enne, davanti ai clienti del ristorante era stato visto schiaffeggiare la ex e, quando la donna era stata difesa dal titolare del locale, Filippo Malatesta, la sua risposta all'uomo era stata lapidaria: "Stai tranquillo che domani il locale non ce l'hai più che ti tiro quattro molotov".