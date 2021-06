Catania, evade dai domiciliari perché non sopporta più la compagna e si reca dai carabinieri

Ai domiciliari con il braccialetto elettronico, aveva fatto pensare a una fuga. Invece, era diretto alla stazione di Catania Nesima perché - così ha spiegato al comandante in caserma - non ce la faceva più a sopportare la compagna con cui era "costretto" a vivere tutto il giorno. Accade a Catania, protagonista un 35enne che deve scontare una pena per reati tributari.