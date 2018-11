Rimini, rubato il cellulare di Zanza, il re dei playboy della Riviera

Maurizio Zanfanti, per tutti in Riviera Zanza, è morto due mesi fa. Era la notte di martedì 25 settembre, quando il re dei playboy si è sentito male dopo una serata trascorsa con una ragazza. I suoi familiari adesso lanciano un appello. Venerdì 9 novembre, infatti, c’è stato un furto in casa della mamma di Maurizio, la signora Mara. Tra le cose prese dall’abitazione c’era anche il cellulare di Zanza.