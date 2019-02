Rimini, litigano per un campo e scoprono di essere fratelli

Un uomo di 74 anni si era introdotto nella sua proprietà agricola, in Via Secchiano, a Rimini, e non sembrava intenzionato ad andare via sostenendo di essere il proprietario del campo. Dopo una vivace discussione con l'ospite indesiderato, una signora di 77 anni si è vista costretta a chiamare le forze dell'ordine per cacciarlo. Quando gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati sul posto hanno seguito la prassi di identificare le parti coinvolte, e qui la sorpresa. Davanti allo stesso cognome, i poliziotti si sono insospettiti e hanno iniziato a fare domande fino a scoprire che i due anziani erano fratellastri.