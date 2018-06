Usa, sposa il suo fratellastro: i due rischiano fino a 15 anni di carcere

Debby aveva 35 anni e Joe 23 quando si sono incontrati per la prima volta. "Anche se siamo fratelli e abbiamo lo stesso sangue non siamo cresciuti insieme", ha detto la donna al Sun. Debby, infatti, è stata adottata da piccola, ma una volta cresciuta ha voluto a tutti i costi trovare i suoi genitori naturali. E' così che a 35 anni ha pagato un investigatore privato per rintracciarli. "Quando li ho incontrati, mio padre mi ha detto che avevo un fratellastro di nome Joe e mi hanno mostrato una foto". La donna si è messa subito alla sua ricerca e si è incontrata con lui a New York.



"Suona come un cliché, ma quando ci siamo guardati negli occhi per la prima volta, ci siamo innamorati". La sera dopo il loro primo incontro Joe ha chiesto a Debby di uscire e ha rivelato alla donna di aver provato anche lui la stessa sensazione quando l'ha incontrata. Dopo due settimane i due già vivevano insieme, ma se qualcuno della loro famiglia veniva a trovarli Joe dormiva nella stanza degli ospiti e fingevano di essere semplicemente fratello e sorella.



Per 10 anni hanno tenuto nascosta la loro relazione. "Ero molto nervosa all'idea di rivelare ai familiari che Joe e io stavamo insieme. Ma quando lo abbiamo fatto molti ci hanno risposto che se lo immaginavano. E' andata meglio del previsto: tutti hanno detto che per loro era importante solo che fossimo felici".



Debby e Joe si sono sposati al Comune. "Abbiamo voluto farlo anche se è illegale, ci amiamo troppo e non ce ne importa. Non si sono accorti che siamo fratelli perché abbiamo cognomi diversi". Per legge rischiano fino a 15 anni di prigione e una multa che va dai 18 ai 24mila dollari.