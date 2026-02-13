Rimini, il cognome è imbarazzante e motivo di scherno: tre fratelli chiedono di cambiarlo
In accordo con i genitori hanno deciso di prendere quello della madre
© Ansa
Prevenire è meglio di curare. E in questo caso tre fratelli di Rimini, in tempi in cui la sensibilità verso il bullismo è sempre più alta, hanno voluto correre subito ai ripari cambiando il loro cognome paterno che avrebbe potuto rivelarsi esca per prese in giro infantili. I tre ragazzi, dopo aver fatto richiesta alla Prefettura come consentito dalla legge (a patto che si abbia una motivazione valida e giusta), hanno ufficialmente adottato il cognome materno, "Muratori", abbandonando quello di nascita, "Bocchini".
La scelta già nel 2022
Come spiegato dall'avvocata Cinzia Novelli a Il Corriere della Sera di Bologna: "Era tutto partito dal fratello di mezzo nel 2022. Avevamo depositato la prima richiesta in quell’anno e nel 2023 è stata accettata. Non aveva subito atti di bullismo, però qualche battuta gli era arrivata". Dopo che la richiesta è stata accettata, anche il fratello maggiore ha avviato la pratica e successivamente i genitori hanno deciso di estendere il cambio al più piccolo, diciassettenne. Il padre non si è opposto: "Ha le spalle larghe e non ci fa più caso" ha detto la legale, aggiungendo che si tratta soprattutto di una sensibilità tipica dell’età giovanile e dei contesti sociali in cui si muovono i ragazzi.