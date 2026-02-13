Una bisca clandestina è stata scoperta dai militari della guardia di finanza a Gallarate (Varese). Il gestore è stato denunciato, mentre 20 persone, tutti giocatori, sono state identificate durante l'accesso. La sala da gioco, priva di qualunque autorizzazione, era nascosta all'interno della sede di un'associazione sportiva dilettantistica. Con l'arrivo del buio le luci della sede dell'attività ufficiale si spegnevano per lasciare spazio alle tre salette più discrete sul retro della struttura, dove sino all'alba i giocatori, provenienti da Lombardia e Piemonte, alcuni poco più che 20enni, altri con precedenti, si alternavano ai tavoli verdi in lunghe partite di poker Texas Hold'em con la formula del "sit e go", che prevede che il giocatore lasci il tavolo una volta terminate le fiches.