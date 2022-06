Rimini, bimbo di 10 mesi finisce in rianimazione per una intossicazione da cannabis

Il fatto è avvenuto, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il resto del Carlino", la sera del

. I genitori del bimbo di 10 mesi, preoccupati per l'immobilità del figlio, lo hanno portato al Pronto Soccorso del nosocomio riminese per verificare le sue intenzioni. Preso in cura il piccolo paziente, i medici hanno eseguitoscoprendo che, nel suo organismo, vi erano tracce significative diScoperta lae, vista la criticità delle sue condizioni, gli operatori sanitari lo hanno ricoverato d'urgenza in Rianimazione. Il personale medico ha quindi iniziato a chiedereai genitori, che sono apparentemente sembrati all'oscuro delle cause. Hanno iniziato a raccontare di come la famiglia abbia passato il pomeriggio, poi durante la sera il bimbo aveva incominciato ad accusare dei disturbi e aveva perso all’istante tutta la suaAlle prime luci di lunedì, però, la sua condizione èe questo ha spinto i medici a mantenerlo in osservazione ma in Pediatria. Ladella Polizia di Rimini ha avviato un'indagine. Non si esclude che il bimbo possa averdelle sostanze stupefacenti a base di cannabis o che in qualche modo possa averlenegli ambienti frequentati nelle ore precedenti.