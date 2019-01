Rimborsopoli Lombardia: condannati il capogruppo della Lega al Senato, Bossi jr e Nicole Minetti

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, è stato condannato a un anno e 8 mesi di carcere dal tribunale di Milano per la "rimborsopoli" lombarda, caso per il quale sono imputati 57 ex consiglieri e assessori della Regione Lombardia. E' stato condannato a un anno e 6 mesi anche Angelo Ciocca, attualmente eurodeputato del Carroccio. Per entrambi la pena è sospesa e il giudice ha deciso per la non menzione. In tutto le condanne sono 52.