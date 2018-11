Fondi Lega, la Cassazione conferma il sequestro dei 49 milioni di euro

La Cassazione ha confermato il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, così come deciso il 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema corte, per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010. Gli ermellini hanno così respinto il ricorso dei legali del Carroccio contro il provvedimento di sequestro preventivo.