Rigetti di cartelle esattoriali, la giustificazione: “La macchina è mia o dello Stato? Mia, allora non pago”

Come non pagare le cartelle esattoriali: “Striscia la Notizia” scova un’associazione che vende kit per evitare di dare il dovuto per multe non pagate o canoni Rai scaduti. Secondo la trasmissione, il responsabile del gruppo si fa chiamare Anam e proporrebbe ragioni fantasiose per non pagare: “La Rai è pubblica: posso pagare per questo? No, non pago”, sostiene in un video. “L’auto è mia o dello Stato? Mia, allora perché devo pagare allo Stato?”. E ancora: “Chi ha deciso che solo perché qualcuno mette delle strisce blu a terra allora lì devo pagare il parcheggio?”.



Insomma, secondo l’inviato Moreno Morello il rigetto delle cartelle, per l’organizzazione che si fa chiamare “Veritas”, non è mai stato così semplice. Ma alle richieste di chiarimenti da parte della trasmissione sembra che l’associazione non abbia mai risposto.