Rifiuti, vivere a Sogliano al Rubicone: il comune diventato ricco riciclando

A Sogliano al Rubicone, provincia di Forlì-Cesena, si può vivere da ricchi grazie ai rifiuti: non è una favola, ma la realtà di questo piccolo comune, che da 20 anni si è specializzato nella trasformazione di rifiuti grazie all’ausilio di un’azienda partecipata. Il sito di compostaggio, creato grazie a un project financing, da sei anni riceve spazzatura da tutta Italia - anche da Napoli.



Questa viene convertita in prodotti da immettere nuovamente sul mercato. Come? È il sindaco di Sogliano, Quintino Sabatini a spiegarlo a “Mattino Cinque”: “I rifiuti riciclati vengono ricommercializzati attraverso il nostro fiore all’occhiello, che è il compost di qualità”. Da questa operazione l’amministrazione ricava circa 10 milioni di euro all’anno che converte in servizi alla cittadinanza: scuolabus gratuiti, sovvenzioni per gli studi universitari e cure termali gratis per gli anziani.