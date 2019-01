Rifiuti, piromane in azione ad Afragola: denunciato dai carabinieri

I carabinieri hanno identificato e denunciato il piromane in azione la notte del 16 gennaio ad Afragola, responsabile delle ore di paura e tensione vissute nelle zone dei roghi. Si aggirava per il centro cittadino nella notte appiccando incendi a cumuli di rifiuti. Afragola è il comune in provincia di Napoli sotto i riflettori della cronaca per i numerosi ordigni fatti esplodere all'esterno di negozi negli ultimi giorni.