Rientri e sciopero casellanti, controesodo da bollino rosso

Controesodo da bollino rosso sui 30mila km di rete stradale e autostradale italiani. Traffico particolarmente intenso per i rientri verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche. Divieto di transito per i mezzi pesanti. A rendere ancor più complessa la situazione lo sciopero dei casellanti, in programma dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22.