Richard Gere, dalla Open Arms allo yacht al Giglio: è polemica

"Fa la vacanza in barca ma attacca l'Italia e gli italiani come razzisti" dice Matteo Salvini, mentre Giorgia Meloni rincara via Twitter: "Ecco Richard Gere godersi il meritato riposo in un elegante motoscafo. Ma davvero questi pseudo filantropi vogliono impartire lezioni di solidarietà?". Nessuna reazione da parte di Gere che si gode mare e relax.