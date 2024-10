Capri, 46enne arrestato per spaccio... a "incastrarlo" l'uccisione di un gabbiano

I video determinanti per l'arresto - I filmati hanno permesso ai finanzieri e ai poliziotti di localizzare Corrado. L'operazione, sotto la direzione della Dda di Napoli e dei pm Ida Teresi e Alessandra Converso, ha portato al fermo di 15 soggetti operanti nel capoluogo campano e nei suoi dintorni. Sette di loro sono stati colti in flagranza di reato: sono stati sequestrati quasi un quintale di droga (cocaina e hashish), una pistola con il numero di matricola cancellato, due caricatori, 33 cartucce e oltre 820mila euro in contanti. Uno dei corrieri ha mantenuto rapporti con il sodalizio attraverso dei telefoni introdotti in carcere.