Capri, gabbiano ruba un panino e viene ucciso: scoppia la rissa sulla spiaggia

Un panino che ha scatenato un putiferio. Un uomo ha ucciso un gabbiano con una pietra solo perché l'animale gli aveva rubato il panino. E tanto è bastato per far scoppiare una rissa sulla spiaggia di Capri. Ad avere la peggio, con ben 25 punti di sutura alle gambe, una persona intervenuta per cercare di calmare gli animi.