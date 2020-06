Fase 2, l'incontro sul Po di una famiglia che vive divisa tra Lodi e Piacenza

C'è una famiglia che vive al confine tra due regioni diverse . Da un lato ci sono i nonni che abitano a Piacenza , in Emilia Romagna. Dall'altro ci sono i due nipotini che vivono insieme alla loro mamma a Lodi, in Lombardia . Con la riapertura delle regioni questa famiglia allargata, ma per mesi divisa, ha potuto riabbracciarsi. L'incontro è avvenuto sul Po , sul ponte che unisce le due regioni, e a ripendere tutto sono state le telecamere di " Dritto e Rovescio ".

" Non ci vediamo da Natale" , esclama il più piccolo dei nipoti quando abbraccia la sua nonna. Un momento emozionante che ha visto una delle tante famiglie italiane, per mesi divise a causa dell'emergenza coronavirus , ricongiungersi finalmente senza limiti e confini.