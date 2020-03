Coronavirus, infrange le regole per mostrare l'anello di fidanzamento al nonno: la foto che commuove il mondo

La foto è quella di una ragazza americana felice , nonostante l'emergenza coronavirus che si è abbattuta anche negli Stati Uniti. Lei è Carly Boyd ed si è appena ufficialmente fidanzata. Con tanto di anello . E proprio per mostrare quell'anello - simbolo di una gioia che non deve morire nemmeno durante questo brutto periodo che attanaglia tutto il mondo - Carly ha sfidato le regole contro la diffusione del virus emanate dal governo e si è presentata sotto la finestra della casa di cura dove è ricoverato il suo anziano nonno.

La lieta notizia - "Ciao nonno, sono fidanzata, guarda l'anello che mi ha appena regalato il mio boyfriend" - ha urlato raggiante la ragazza verso quella finestra. Per farlo, Carly ha infranto il divieto di far visita agli anziani ricoverati e si è precipitata dal nonno. Dietro ai vetri l'anziano Shelton Boyd non credeva ai suoi occhi. La sua nipotina le aveva dato l'annuncio di una gioia tanto attesa mentre mostrava il suo anello al dito. Uno scatto, quello della felicità condivisa su Facebook tra nonno e nipote, che ha ricevuto 225mila like sui social e più di 10mila commenti. E' accaduto nella Carolina del Nord.

Carly e Trevor - La ragazza è una studentessa in scienze infermieristiche e il fortunato fidanzato si chiama Trevor. I due si sono fidanzati durante l'ultimo week-end e Trevor si è dichiarato con in mano uno stupendo anello. "Sono così felice di aver potuto vedere mio nonno e di avergli comunicato la bella notizia - ha scritto Carly sulla sua pagina Facebook - anche se in questi giorni l'emergenza dovuta al coronavirus ci fa essere tutti preoccupati e tristi".

I commenti sui social - Nonostante il divieto aggirato dalla ragazza innamorata, quasi tutti i commenti online sono stati positivi. "Per la commozione, davanti a quella foto sto piangendo come un bambino" - ha scritto un amico di Carly. "Ho stampato e incollato quello scatto alla finestra della mia mamma - ha scritto un'altra ragazza - la faceva sentire meno sola e dimenticata".

La gioia del nonno - Commossi anche i responsabili della casa di cura. "Il signor Shelton era lì seduto a mangiare un gelato - ha detto uno dei dirigenti alla Nbc News - quando ha visto la nipote che mostrava l'anello al dito si è alzato per vederlo meglio. Lei ha messo la sua mano sulla finestra e anche lui ha messo la sua mano sulla finestra. Poi entrambi hanno pianto di gioia". Una gioia immortalata in uno scatto "virale" ai tempi del coronavirus.