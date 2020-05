Riapertura spiagge, Regioni: "Insostenibili le linee guida dell'Inail"

Non piacciono alle Regioni le linee guida dell'Inail su balneazione e attività in spiaggia. E il documento tecnico presentato è stato giudicato dagli enti locali "inapplicabile, insostenibile per le aziende e debole giuridicamente". Così Mario Scajola, coordinatore del tavolo nazionale, riassume l'esito dell'incontro sul protocollo per le riaperture delle spiagge. "Tutti quanti - aggiunge - abbiamo ribadito la necessità di fondi dal governo". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui