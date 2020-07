Riapertura scuole, Arcuri: "Non è il momento di fare polemiche"

"Non è questo il momento di fare polemiche o alimentare divisioni: l'apertura delle scuole in sicurezza è un obiettivo fondamentale per l'intero Paese" ed è per questo "necessario lo sforzo di tutti e un forte senso di responsabilità". Così l'ufficio del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri replica alle aziende italiane del settore che hanno definito "un'impresa impossibile" consegnare 3 milioni di banchi scolastici entro il 31 di agosto.