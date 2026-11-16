Revolut Italia commissariata, la Procura: "Gravi carenze nei controlli antiriciclaggio"

L'amministrazione giudiziaria è stata disposta "per la durata di un anno" sulla base della normativa antimafia nei confronti dell'istituto "bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia". La misura di prevenzione riguarda proprio la filiale italiana. Le indagini della Dda sono scaturite da due attività della Gdf: in primo luogo "un'ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette". In secondo luogo un "procedimento penale per frode fiscale" a Milano "nel cui ambito è emerso l'utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l'istituto di credito per la commissione di reati tributari". La "inadeguatezza dei presidi" antiriciclaggio "ha avuto l'effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro".