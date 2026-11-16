Revolut Italia commissariata, la Procura: "Gravi carenze nei controlli antiriciclaggio"

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto, su richiesta del pm Storari, l'amministrazione giudiziaria per un anno della succursale italiana della banca digitale Revolut. Secondo il procuratore Marcello Viola, gravi carenze nei controlli avrebbero consentito a persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio e altri reati di trasferire e occultare capitali (la banca non è indagata). Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di un'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a causa delle "gravi carenze" del sistema di Anti-Money Laundering - l'antiriciclaggio - del gruppo bancario - una "vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti e destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali" avrebbero potuto accedere "al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati". Una circostanza che, chiarisce la Procura di Milano in una nota, non aveva un "carattere episodico", ma era un "modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa".
Le indagini della Procura
L'amministrazione giudiziaria è stata disposta "per la durata di un anno" sulla base della normativa antimafia nei confronti dell'istituto "bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia". La misura di prevenzione riguarda proprio la filiale italiana. Le indagini della Dda sono scaturite da due attività della Gdf: in primo luogo "un'ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette". In secondo luogo un "procedimento penale per frode fiscale" a Milano "nel cui ambito è emerso l'utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l'istituto di credito per la commissione di reati tributari". La "inadeguatezza dei presidi" antiriciclaggio "ha avuto l'effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro".
La "reiterazione e l'eterogeneità delle casistiche accertate - scrive il procuratore Marcello Viola - hanno mostrato l'inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l'utilizzo dell'infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti". Infatti, scrive Viola, per un "intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l'adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l'obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali".
In ragione di ciò la Procura, "ritenendo la banca fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale" la "applicazione della misura dell'Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti dell'istituto di credito". I compiti e i poteri degli amministratori sono "esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità".