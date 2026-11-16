Revolut Italia commissariata, la Procura: "Agevolato l'occultamento di 76,5 milioni"

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto, su richiesta del pm Storari, l'amministrazione giudiziaria per un anno della succursale italiana della banca digitale Revolut. Secondo il procuratore Marcello Viola, gravi carenze nei controlli avrebbero consentito a persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio e altri reati di trasferire e occultare capitali (la banca non è indagata, è soggetto "terzo" nelle indagini). Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di un'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Ci sarebbero stati rapporti tra la banca digitale e persone indagate o condannate per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche con l'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa. Tra i reati contestati figurerebbero inoltre altri gravi delitti compresi nella normativa antimafia. L'occultamento riguarderebbe circa 76,5 milioni di euro.