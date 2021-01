Restrizioni Covid, ipotesi Italia gialla il 7 e 8 e arancio il 9 e 10

Italy Photo Press

La scadenza del decreto natalizio, prevista il 7 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Le due ipotesi in campo sono quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, assegnare le fasce per la settimana seguente.