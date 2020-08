Regioni a governo: con mascherina via obbligo distanza su mezzi pubblici

"Nell'incontro con i ministri Boccia, De Micheli e Speranza, le Regioni hanno chiesto in via preliminare che il Comitato tecnico scientifico possa rivalutare l'obbligo del distanziamento di un metro a bordo dei mezzi in presenza di condizioni operative e di condotta che consentano adeguata protezione da contagio, a partire dall'uso obbligatorio della mascherina". E' quanto si apprende dalla Commissione Trasporti in seno alla conferenza delle Regioni.