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Reggio Emilia, viola la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juventus: arrestato

L'uomo, 43 anni, è andato a casa di un amico per seguire il match dei bianconeri. Ora rischia il carcere

11 Mag 2026 - 14:35
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Ha violato l'obbligo di permanenza notturna in casa per andare da un amico a vedere la partita della Juventus. È successo a Reggiolo (Reggio Emilia), dove l'uomo - 43 anni - è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della stazione di Guastalla in attesa del giudizio per direttissima.

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Rischio carcere

 Il giudice potrebbe disporre il carcere aggravando la misura prescritta dalla sorveglianza speciale.

La vicenda

 L'allarme è partito quando i carabinieri non hanno trovato l'uomo nella sua abitazione dopo le 21, orario in cui scattava l'obbligo di soggiorno. Il suo telefonino risultava spento. Un testimone ha riferito di aver visto il 43enne mentre si allontanava nel pomeriggio in compagnia di un conoscente.

Le ricerche hanno consentito di rintracciare l'amico, il quale ha confermato che l'uomo era nella sua abitazione a vedere la partita della Juventus, e non si sarebbe accorto dell'orario inoltrato. I militari dell'Arma sono andati a prenderlo. Ora il giudizio per direttissima.

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