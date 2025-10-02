Reggio Emilia, 44enne si sposa in ospedale: muore otto giorni dopo

"Una cerimonia intima ma bellissima, i sanitari ci hanno aiutato a organizzarla e qualche medico si è perfino commosso", ha raccontato la moglie dell'uomo
© Dal Web
Un uomo di 44 anni, Eugenio Baldassarre, è morto sabato nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Reggio Emilia. Otto giorni prima, nello stesso luogo, aveva sposato la compagna Elisa Brogna. "Il 21 ottobre avremmo festeggiato i 21 insieme. Quasi la metà della nostra vita", ha detto la donna alla Gazzetta di Reggio.
"Ci siamo sposati nel reparto di Oncologia otto giorni prima che morisse: una cerimonia intima ma bellissima, i sanitari ci hanno aiutato a organizzarla e qualche medico si è perfino commosso", ha raccontato Brogna.
Baldassarre, originario della provincia di Lecce, viveva a Reggio Emilia dal 2014. Era un tecnico informatico presso l'Università di Bologna. A dicembre, gli era stata diagnosticata una malattia incurabile. “Buono, disponibile, sempre sorridente e positivo. Nella malattia è stato lui a dare coraggio a noi", ha concluso la moglie dell'uomo.
Commenti (0)