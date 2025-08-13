Palermo, Maria e Giuseppe si sposano nel reparto di Terapia intensiva

Maria era giunta in Sicilia alcune settimane fa a bordo di un elicottero, dopo essere stata stabilizzata e collegata all'ECMO (Extra corporeal membrane oxygenation) dalla dottoressa Giovanna Panarello, responsabile del reparto di Terapia Intensiva che era andata a Malta con il team per effettuare il recupero in emergenza. "Il trattamento salvavita le ha permesso di superare la fase più acuta della malattia e affrontare il trasferimento a Palermo in condizioni di sicurezza. A Palermo la paziente è stata accolta da un'équipe multidisciplinare, ricoverata da diverse settimane in Terapia Intensiva, seguita costantemente da medici, infermieri e operatori sanitari", dice Ismett. L'episodio si inserisce nell'ambito del Programma Pazienti Internazionali di Ismett, che da anni accoglie cittadini stranieri per cure altamente specialistiche. Oggi circa il 3% dei pazienti dell'Istituto proviene dall'estero.