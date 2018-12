Reggio Emilia, ragazza ricattata dall’ex per una foto hard: “Ha tentato di violentarmi”

“Cinque minuti di euforia possono rovinarti la vita” racconta a “W l’Italia” una ragazza, la cui identità non viene svelata, di Reggio Emilia che è stata minacciata e picchiata dal suo ex fidanzato a causa di una foto hard mandata via sms.



I due si conoscono a sedici anni tramite amici comuni: dopo due anni di relazione, però, la storia finisce e da lì inizia l’incubo: “Mi ha detto di vederci altrimenti pubblicava la foto”. La ragazza si reca a casa dell’ex fidanzato: “Lui entra in bagno, mi fa cadere, mi tira dei calci, mi sputa in faccia, mi insulta. Io ero pietrificata”.



Lei rimane in quella casa tutta la notte fino a quando non riesce a prendere le chiavi della porta e a fuggire via. Finalmente libera racconta tutto ai genitori che la accompagnano dai carabinieri per raccontare l’incubo appena vissuto.