Reggio Emilia, minaccia e picchia la compagna per avere 5 euro per la colazione

Avrebbe minacciato e poi picchiato la compagna perché voleva cinque euro per la colazione. L'uomo, un 48enne, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Collagna di Ventasso, nell'Appennino Reggiano. Stando a quanto ricostruito dai militari che sono intervenuti per una violenta lite in abitazione, l'uomo avrebbe preteso con insistenza l'irrisoria somma di denaro per fare colazione il mattino seguente.
Violenza domestica a Reggio Emilia
Di fronte al rifiuto della donna che stava già dormendo, lui si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con pugni alla testa e all'avambraccio fino a strattonarla e spingerla contro al muro, costringendola a dargli i soldi. All'arrivo degli inquirenti, la vittima - una 54enne - è stata trovata in forte stato di agitazione. Portata in ospedale a Castelnovo Monti, dal quale è stata poi dimessa con qualche giorno di prognosi per le lesioni riportate, ha raccontato che le violenze e i maltrattamenti del compagno andavano avanti da mesi. L'uomo ha ammesso ogni responsabilità ed è finito in manette.