Reggio Emilia, minaccia e picchia la compagna per avere 5 euro per la colazione

Di fronte al rifiuto della donna che stava già dormendo, lui si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con pugni alla testa e all'avambraccio fino a strattonarla e spingerla contro al muro, costringendola a dargli i soldi. All'arrivo degli inquirenti, la vittima - una 54enne - è stata trovata in forte stato di agitazione. Portata in ospedale a Castelnovo Monti, dal quale è stata poi dimessa con qualche giorno di prognosi per le lesioni riportate, ha raccontato che le violenze e i maltrattamenti del compagno andavano avanti da mesi. L'uomo ha ammesso ogni responsabilità ed è finito in manette.