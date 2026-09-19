L'uomo è stato arrestato

Reggio Emilia, minaccia e picchia la compagna per avere 5 euro per la colazione

La donna è finita all'ospedale: secondo il suo racconto i maltrattamenti andavano avanti da alcuni mesi

19 Set 2026 - 17:09
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Avrebbe minacciato e poi picchiato la compagna perché voleva cinque euro per la colazione. L'uomo, un 48enne, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Collagna di Ventasso, nell'Appennino Reggiano. Stando a quanto ricostruito dai militari che sono intervenuti per una violenta lite in abitazione, l'uomo avrebbe preteso con insistenza l'irrisoria somma di denaro per fare colazione il mattino seguente.

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Violenza domestica a Reggio Emilia

  Di fronte al rifiuto della donna che stava già dormendo, lui si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con pugni alla testa e all'avambraccio fino a strattonarla e spingerla contro al muro, costringendola a dargli i soldi. All'arrivo degli inquirenti, la vittima - una 54enne - è stata trovata in forte stato di agitazione. Portata in ospedale a Castelnovo Monti, dal quale è stata poi dimessa con qualche giorno di prognosi per le lesioni riportate, ha raccontato che le violenze e i maltrattamenti del compagno andavano avanti da mesi. L'uomo ha ammesso ogni responsabilità ed è finito in manette.

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