Reggio Emilia, per scattarsi un selfie resta bloccata sul greto del fiume Enza: ragazza salvata dai vigili del fuoco

Sta bene e viene descritta in discrete condizioni. Sul posto anche i carabinieri oltre alle squadre di pompieri arrivate via terra in assetto fluviale coi gommoni da Reggio e Parma. L'allarme è scattato intorno alle 9:30. A lanciarlo proprio la ragazza che si era spinta troppo oltre per scattare alcune fotografie col telefonino, ma poi si è trovata circondata dall'acqua che ha creato degli isolotti che di fatto l'hanno bloccata e non le hanno permesso di tornare a riva. Una vicenda che ricorda la tragedia dei tre ragazzi morti in Friuli, travolti dalla piena del Natisone. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l'epilogo è stato a lieto fine.