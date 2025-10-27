Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata

A Novellara (Reggio Emilia), una ragazza di 28 anni di origine cubana, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Inutile l'intervento del 118. Sul posto i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla: saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente.