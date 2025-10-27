Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Novellara

Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata

Saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente

27 Ott 2025 - 10:52
© Facebook

© Facebook

A Novellara (Reggio Emilia), una ragazza di 28 anni di origine cubana, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Inutile l'intervento del 118. Sul posto i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla: saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente.

A dare l'allarme, intorno alle 3 di lunedì 27 ottobre, è stata la nonna della ragazza, che l'ha trovata riversa nel bagno, locale adiacente a un garage. 

Come riporta il Resto del Carlino, la salma è stata trasferita in camera mortuaria a Reggio Emilia e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è escluso che venga disposta l'autopsia. 

Sempre stando al Carlino, i familiari della giovane, che lavorava come cameriera a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, sostengono che la stufetta fosse staccata.

Ti potrebbe interessare

reggio emilia

Sullo stesso tema