Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata

Saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente
A Novellara (Reggio Emilia), una ragazza di 28 anni di origine cubana, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Inutile l'intervento del 118. Sul posto i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla: saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente.
A dare l'allarme, intorno alle 3 di lunedì 27 ottobre, è stata la nonna della ragazza, che l'ha trovata riversa nel bagno, locale adiacente a un garage.
Come riporta il Resto del Carlino, la salma è stata trasferita in camera mortuaria a Reggio Emilia e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è escluso che venga disposta l'autopsia.
Sempre stando al Carlino, i familiari della giovane, che lavorava come cameriera a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, sostengono che la stufetta fosse staccata.