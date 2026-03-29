Reggio Emilia, litigano per una birra in omaggio: uomo ferisce una donna con un cacciavite
L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita
© Istockphoto
Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate dopo aver ferito una donna all'inguine con un cacciavite. Il fatto è avvenuto all'interno di un ristorante di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, una 31enne titolare di un minimarket, aveva avuto qualche ora prima una lite con il 38enne per il rifiuto di una birra omaggio. La donna è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita.
Cosa è successo
L'uomo si era presentato nel minimarket dichiarando di non avere denaro per pagare. Lei, allora, aveva deciso di regalargli una birra. Tuttavia, dopo circa due ore, il 38enne è tornato pretendendo un secondo omaggio, ricevendo questa volta un rifiuto e l'invito ad allontanarsi.
La situazione è precipitata dopo la chiusura del negozio. La donna è andata nel vicino ristorante di proprietà del marito, dove ha incrociato nuovamente il 38enne, già presente all'interno del locale. Tra i due è scoppiata una nuova discussione, durante la quale l'uomo ha estratto un cacciavite, colpendo la donna all'inguine.