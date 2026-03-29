Reggio Emilia, litigano per una birra in omaggio: uomo ferisce una donna con un cacciavite

Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate dopo aver ferito una donna all'inguine con un cacciavite. Il fatto è avvenuto all'interno di un ristorante di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, una 31enne titolare di un minimarket, aveva avuto qualche ora prima una lite con il 38enne per il rifiuto di una birra omaggio. La donna è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita.