Reggio Emilia, sequestra e picchia la compagna: arrestato 34enne

Stando a quanto emerso dalle indagini le vessazioni dell'uomo nei confronti della ex compagna erano quotidiane. La donna sarebbe stata insultata, colpita con pugni e calci, afferrata per la gola e minacciata con vari oggetti contundenti come cacciaviti e forbici. In più occasioni l'uomo, di origine marocchina, le avrebbe anche detto cose come "ti ammazzo" oppure "io sono il tuo padrone e voi donne dovete ubbidire". Le avrebbe anche impedito di avere contatti con altre persone, cancellando numeri dalla rubrica del suo telefono e obbligandola a fare e ricevere telefonate sempre solo ed esclusivamente con il vivavoce così da controllare le conversazioni.