Reggio Emilia, chiama "campo rom" la casa della vicina sui social: denunciata

Lo scorso 15 aprile la donna ha scoperto la pubblicazione dopo essere stata contattata da amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua abitazione nelle immagini diffuse online. Nel messaggio comparivano fotografie della casa corredate dalla scritta "campo rom in pieno centro… vergognati", una definizione che ha avuto un impatto immediato e ha dato il via a una serie di reazioni. La proprietaria ha quindi raccolto gli screenshot del contenuto e si è rivolta ai carabinieri, segnalando anche il post alla piattaforma social. I militari sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice, denunciandola alla procura di Reggio Emilia, che ora sta valutando la sua posizione.