Reggio Emilia, chiama "campo rom" la casa della vicina sui social: denunciata
Il post con immagini dell'abitazione ha scatenato messaggi e telefonate alla proprietaria
© ansa
Nasce tutto da un post su Facebook. Le foto della casa della vicina e una didascalia eloquente: "Un campo rom in pieno centro... vergognati". Per questo, a Reggio Emilia, una donna di 47 anni, residente nel Napoletano, è stata denunciata dai carabinieri di Novellara con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo social. Tutto è partito dalla querela della 37enne proprietaria della casa al centro del post e originaria della stessa zona ma residente nella Bassa Reggiana.
Ad avvisarla del post amici e conoscenti
Lo scorso 15 aprile la donna ha scoperto la pubblicazione dopo essere stata contattata da amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua abitazione nelle immagini diffuse online. Nel messaggio comparivano fotografie della casa corredate dalla scritta "campo rom in pieno centro… vergognati", una definizione che ha avuto un impatto immediato e ha dato il via a una serie di reazioni. La proprietaria ha quindi raccolto gli screenshot del contenuto e si è rivolta ai carabinieri, segnalando anche il post alla piattaforma social. I militari sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice, denunciandola alla procura di Reggio Emilia, che ora sta valutando la sua posizione.