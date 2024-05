Reggio Calabria, operazione contro la 'ndrangheta: 12 arresti

I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 12 persone nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta.

I reati contestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni e traffico di armi. Bersaglio del blitz è stata la cosca che controlla le attività illecite nel quartiere "Arangea", nella periferia sud di Reggio Calabria. I carabinieri sono riusciti a ricostruire, in particolare, i metodi seguiti dal gruppo criminale per imporre le estorsioni a numerosi imprenditori di vari settori.