Reggio Calabria, "Datemi una casa in cui posso vivere". Lancia una petizione online e raggiunge 46mila firme

"Oggi vivo in affitto - racconta ancora - in un'abitazione certificata dall'Azienda sanitaria provinciale come inidonea alla salute: muffa ovunque, funghi, infiltrazioni d’acqua, umidità costante. Per un immunosoppresso come me, questo è un ambiente altamente pericoloso. Ho avuto più ricoveri da 12 giorni l'uno per infezioni respiratorie gravissime trattate con antibiotici endovena. Chiedo che il Comune di Reggio Calabria e l'ATERP mi assegnino subito un alloggio idoneo alla mia salute", conclude.