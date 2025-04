Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel tratto compreso tra Grotteria e Locri, nel territorio di Reggio Calabria. La vittima ha perso il controllo della vettura e si è schiantato violentemente contro l'ingresso della galleria Limbia. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare.