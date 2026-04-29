Reggio Calabria, "se gli dai una coltellata il video va virale": smantellata gang dell'orrore

Avrebbero fatto parte di una gang resasi responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Per questo, i carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per tre di loro il gip ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra le accuse contestate figurano l'associazione per delinquere, il sequestro di persona, gli atti persecutori, la violazione di domicilio, la detenzione e la fabbricazione di armi e l'uccisione di animali. Nel corso dell'indagine a carico dei cinque soggetti sarebbe emersa una frase choc: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale".